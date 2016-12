TJ and the Grovve Boots - Musik

Wie jedes Jahr, wenn die Nächte lang, finster und kalt anmuten, heizen TJ & The Grooveboots ordentlich ein und laden zum Showdown in Sachen Rock.

Der Meister an der Stratocaster – Tom Jelinek – bietet mit seinen musikalischen Weggefährten Peter Medek, Gustl Fischer und Wolfgang Höllerer eine spezielle Mischung aus Eigenkompositionen und ausgewählten Cover-Nummern und zeigt damit, welche unterschiedlichen Stilelemente im Rock vereint werden können. Und beschert uns damit einen illustren Abend abseits des Weihnachtseinkaufsgedudels.