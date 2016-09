"Toni Erdmann". Kino

Winfried 65 Jahre alt, Musiklehrer und für jeden Spaß zu haben will seine Tochter Ines mit einem spontanen Besuch in Bukarest überraschen. Ines ist allerdings eine schwer beschäftigte Karrierefrau, die einen Störfaktor wie Winfried ganz und gar nicht gebrauchen kann. Den Kontakt zu ihrem Vater hat sie nicht ohne Grund erkalten lassen, denn sie kennt seine Art von Humor zu Genüge. Ines' Ablehnung stachelt Winfried jedoch nur noch mehr an: Der lebenslustige Mann will sicherstellen, dass seine ehrgeizige, rationale Tochter das Lachen nicht verlernt hat und so ersinnt er ein schillerndes Alter Ego namens Toni Erdmann, das seine Tochter aus der Reserve locken soll. So geraten Vater und Tochter immer wieder aneinander, stellen im Streit aber eine neue Art von Nähe her.



Donnerstag, 06. Oktober 2016, 20.00 Uhr, Nexus