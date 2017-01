06.01.2017, 19:44 Uhr

Impressionen vom Tresterer Auftritt am Stadtplatz Zell am See.

Nach dem Einzug der hist. Schützenkompanie Zell am See und der Perchten, in Musikbelgleitung der "Schwegelpfeifergruppe", betritt der "Hanswurst", den Platz und kündigt den Einzug der "Tresterer", an.Danach wird nach alten Brauch getanzt und gespielt.Nähere Infos: Zeller Tresterer