Verkehrskontrolle in Mittersill - vier Alkolenker wurden angezeigt

05.10.2016, 15:06 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MITTERSILL Bei Polizeikontrollen in Mittersill in der Nacht auf heute, 5. Oktober 2016, zogen die Beamten vier Alkolenker aus dem Verkehr. In zwei Fällen hatten die Lenker über 1 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten nahmen an Ort und Stelle den Führerschein ab. Alle vier Lenker werden bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.