Verkehrsunfall in Saalfelden - Kollision zwischen Auto und Moped

30.09.2016, 06:54 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Verletzt: Die Mopedlenkerin und ihre Beifahrerin

SAALFELDEN. Gestern Abend (29. September 2016) kam es im Ortsgebiet von Saalfelden zu einer Kollision zwischen einer 17-jährigen Moped Lenkerin und einem 18-jährigen Pkw Lenker. Der Unfall ereignete sich auf der Leogangerstraße.Bei einem Überholvorgang scherte der Pkw-Lenker nach links aus und kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorfahrrad. Die Mopedlenkerin sowie ihre 16-jährige Mitfahrerin stürzten und verletzten sich unbestimmten Grades.Die Rettung brachte die beiden Mädchen in das Tauernklinikum Zell am See. Das Ergebnis des Alkotest ergab, dass keiner alkoholisiert war.