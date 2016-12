Weihnachtsfeier 2016 der Bezirksblätter Salzburg

08.12.2016, 16:23 Uhr

trafen uns dieses Jahr am 7. Dezember in der KrallerAlm bei Leogang. In deren geschmackvoll-rustikalem Ambiente ließ es sich bestens gemeinsam auf Weihnachten einstimmen und bis in die Morgenstunden miteinander essen, reden, tanzen - feiern eben! Die freundliche und flotte KrallerAlm-Truppe rund um Hausherrversorgte uns mit einem köstlichen Drei-Gänge-Menü im mehreren Varianten. Schon beim "Come together", das dank der wärmenden Feuerstellen und mit Klängen von Weisenbläsern der Trachtenmusikkapelle Leogang zum stimmungsvoller Auftakt geriet, wurden süßer Punsch, süffiger Glühwein und Brötchen mich schmackhaften Aufstrichen serviert.

Abschied von Günter "Fischi" Fischnaller



Treue Mitarbeiter

Ein ganz besonderer und berührender Höhepunkt des Abends war neben den alljährlich stattfindenen Ehrungen der langjährigen Mitarbeiter die Verabschiedung unseres erfolgreichen Urgesteins, frisch gebackener Pensionist und ehemaliger Geschäftsstellenleiter der Bezirksblätter Pinzgau. Michael N. Kretz hielt eine sehr kurzweilige und sehr persönliche Ansprache, die getragen war von Wehmut, aber auch von großer Dankbarkeit, Günter Fischnaller - ihm lag unser Produkt stets fast wie ein Kind am Herzen - im Team gehabt zu haben.Seit 15 Jahren mit im Team der Bezirksblätter Salzburg sind nun(Geschäftsstellenleiter Tennengau)(Teamleitung Verkauf Stadtblatt, Flachgau Nord und Süd)Seit 5 Jahren im Unternehmen sind aktuell(Redaktion Salzburg Stadt)(Verkauf Salzburg)