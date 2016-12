Weihnachtsliad ( a Liadatext...)

08.12.2016, 15:31 Uhr

Weihnachtn is in dir drinKeks båchn, Adventkrånz bindn,wånn's dunkö weascht a Keschz uzindn,jedn Tåg a Kalendertiel auftoaKestn bråtn, Wohnung schmückn,die Ångst van Krampal untadrückn,da Nikolaus bring' eppas fe de Kloan.Jå des kescht ois dazua zan Gfüh',dass' Weihnåcht werdn wü.Is neama lång hi.Und des håt ois an tiafn Sinn,wånn's va Herzn kimb,wei Weihnachtn is in dir drin.

Strohstern bastln, Liada singa,s'Marienbüd zan Nåchbarn bringa,Weihrauch, Zimt und MandarinenduftKlåtznbrot und Nussn essn,de Kerschnzweigei nit vagessn,ma merkt, es lieg wås Bsunnas a da Luft.Jå des kescht ois dazua zan Gfüh',dass' Weihnåcht werden wü.Is neama lång hi.Und des håt ois an tiafn Sinn,wånn's va Herzn kimb,wei Weihnachtn is in dir drin.