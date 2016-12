AT

, 5710 Kaprun AT

Bibliothek , 5710 Kaprun AT

Am Samstag, den 17. Dezember 2016 um 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr findet der Weihnachtsnachmittag für Kinder in der Bibliothek Kaprun statt. TOMTE TUMMETOTT der weihnachtliche Hausgeist aus Schweden besucht uns in der Bibliothek. (Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte zum Zuhören und mitmachen.)