Weltrekordversuch in der Wildkogel-Arena: Die längste Rodlerkette der Welt

21.12.2016, 09:03 Uhr

Ein Wochenende, zwei Veranstaltungen

Im kommenden Monat wird die Wildkogel-Arena ein Wochenende lang im Zeichen der Rodel stehen: Einerseits mit der Veranstaltung „Bockareitn am Wildkogel“ und andererseits mit dem "Guinness World RecordsTM"-Versuch um die längste Rodlerkette der Welt. Dabei sollen sich hunderte Rodler mit vereinten Kräften in die Kurven legen.

Gleichzeitige und geschlossene Abfahrt

Zur Einstimmung geht am späten Samstagnachmittag (21. Jänner) das „Bockareitn am Wildkogel“ über die Bühne - ein Flutlicht-Rennen mit zusätzlichen lustigen Aufgaben und mit ganz speziellen Getränken. Am Sonntag (22. Jänner) werden dann rund 500 Rodler dem Höhepunkt des Wochenendes entgegenfiebern: Für sie geht es um den Guinness World Records Versuch als längste geschlossene Rodlerkette. Das erklärte Ziel ist, gleichzeitig und geschlossen in Fahrt zu kommen und so den Titel zu erlangen. Fans, Promis, Medienleute, Helfer und auch Sicherheitspersonen werden für die nötige Hochstimmung vor der Kulisse der Wildkogel-Arena sorgen.Wenn der Versuch gelingt, erhalten alle Teilnehmer eine „Guinness World Records Holder Medaille", zudem wird in Bramberg eine „abgefahrene“ Weltrekord-Party steigen.*kein offizieller Guinness World RecordTM.•Gestartet wird um 11 Uhr auf einem Teilstück der Rodelbahn (Nähe Wildkogelhaus)•Ab 10 Uhr: Weltrekord-Party auf dem Veranstaltungsareal der Smaragdbahn in Bramberg. Am Programm DJ Ingo Willich, Photopoint, Live TV-Clips über den Rekordversuch•16 Uhr: Verkündung des Ergebnisses durch einen Vertreter von „Guiness World Records“ mit anschließendem Feuerwerk