Winter und Berglandschaften von Johann Pickl

Mit der Vernissage am 19.Jänner um 19 Uhr wird die Ausstellung des Aquarellkünstlers Johann Pickl aus Zell am See in der Galerie Scolarta in der

HBLW Saalfelden eröffnet. Die sehenswerte Ausstellung ist bis zum 7.April, täglich von 8 bis 18 Uhr, zu besichtigen.