Wintergaudi auf dem Zeller See

25.01.2017, 14:06 Uhr

Am Dienstag fand die letzte Eismessung statt und es wurde grünes Licht gegeben: Die Messung ergab eine Eisstärke von 15 cm. Die Flächen, die jetzt betreten werden dürfen, wurden von Mitarbeitern des Bauhofs eigens gekennzeichnet. Empfohlen wird, sich nur innerhalb der Markierungen aufzuhalten.

Zusätzlich zum Übergang von Zell nach Thumersbach wurden auf der jeweiligen Seite große Eislaufplätze geschaffen. Beim Lokalaugenschein heute Mittag wurde das Angebot bereits von vielen Menschen genutzt. Spaziergänger, Mütter mit Kinderwägen, Eisläufer, Jogger - alles war unterwegs und genoss den herrlichen Wintertag. Anscheinend besteht die Möglichkeit, dass nach Schüttdorf auch noch ein Weg freigemacht wird. Fein wär's!Wer diese ausgezeichneten Bedingungen ausnutzen will, aber keine Schlittschuhe hat: In der Eishalle Zell am See gibt es einen Verleih:Erwachsene € 16,-Kinder € 12,-+ Kaution € 50,-Falls Ihre Schlittschuhe schon ein wenig in die Jahre gekommen sind, gibt es hier auch ein Schlittschuhservice, von 10:00 bis 22:00 Uhr.Diew