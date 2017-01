Zell am See: Doch kein Autodiebstahl, sondern ein vergesslicher, betrunkener Besitzer

10.01.2017, 08:40 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg - Widerruf

ZELL AM SEE. Der am 8. Jänner 2017 als gestohlen gemeldete PKW konnte am 9. Jänner gegen 11.10 Uhr von einer Kriminaldienststreife aus Zell am See auf einem Parkplatz eines Restaurant aufgefunden werden. Der Pkw war unbeschädigt. Aufgrund der Alkoholisierung des 26-jährigen Autobesitzers aus Deutschland hat dieser den Abstellplatz verwechselt und so kam es zur irrtümlichen Anzeigeerstattung. Die Polizei berichtete.PKW gestohlenUnbekannte Täter stahlen am 8. Jänner 2017 den PKW eines deutschen Urlaubers. Der PKW war auf einem Hotelparkplatz in Zell am See geparkt. Die Fahndung nach Fahrzeug und Täter läuft.