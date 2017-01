Zell am See: Schwarzfahrer attackierte einen Zugbegleiter

17.01.2017, 21:53 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Heute, Am 17. Jänner 2017 fuhr ein 45-jähriger Niederösterreicher mit einem Regionalzug ohne eine Fahrkarte zu kaufen nach Zell am See. Nach Abklärung des Sachverhaltes und Feststellung der Personaldaten durch die Polizei wurde erhoben, dass gegen den Schwarzfahrer eine Aufenthaltsermittlung besteht. Nach dem Ende der Amtshandlung ging der 45-Hährige zwei Stunden später wieder zum Bahnhof Zell am See und wollte in einen Zug Richtung Salzburg einsteigen.

Ein Tritt gegen den Fuß

Er wurde jedoch vom Zugbegleiter wiedererkannt und nachdem der Niederösterreicher wieder keine Fahrkarte vorweisen konnte, wurde ihm der Zutritt zum Zug verwehrt. Der 45jährige trat daraufhin gegen den 52jährigen Schaffner. Der Zugbegleiter erlitt durch den Tritt eine Prellung im Fußbereich. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Niederösterreicher angezeigt.