Zell am See: Zwei Unternehmen wurden Opfer einer Schadsoftware

03.02.2017, 16:10 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Zwei Unternehmen in Zell am See erhielten über Mail eine Schadsoftware auf ihre Computer. Diese Software verschlüsselte sämtliche Daten auf den Geräten und eine Wiederherstellung ist nur gegen Bezahlung möglich. Solange der geforderte Betrag nicht bezahlt wird, kann keine Entschlüsselung erfolgen. In einem Fall hat der Geschädigte den geforderten Betrag überwiesen und die Wiederherstellung zum größten Teil fertiggestellt. Der Schaden beläuft sich derzeit schon über 10.000 Euro.

• Verwenden einer solide Sicherheitslösung - Virenschutz• Regelmäßiges Sichern der Daten und Anfertigen von Sicherheitskopien• Achten Sie darauf, dass die Software auf all Ihren Geräten aktuell ist• Presseaussendung der Polizei Salzburg• Seien Sie bei E-Mail-Anhängen besonders vorsichtig, insbesondere bei ZIP-Dateienund Office-Dokumenten• Grenzen Sie die Verwendung von Browser-Plug-ins ein