12.12.2016, 13:41 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Beamte aus Zell am See hielten am 11. Dezember abends einen PKW-Lenker in Schüttdorf an. Das Ergebnis des Alkotest bei dem 37-jährigen Einheimischen, ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Beamten nahmen den Führerschein ab und zeigten den Pinzgauer an.