Zwischen Gries und Högmoos: Unfall mit Sachschaden und Alkoholisierung

10.12.2016, 09:23 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Mit 1,17 Promille im Sattelschlepper

BRUCK. Gestern, am 9. 12. 2016 gegen 14.53 Uhr, wurde die Polizei telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Sattelzug zwischen Högmoos und Gries (B 311) mehrere Begrenzungspflöcke gestreift und zumindest einen beschädigt hatte und dass der Sattelzug in Schlangenlinie fahren würde.Um 15.08 Uhr konnte der Sattelzug in Zell am See festgestellt und angehalten werden. Im Zuge der Unfallerhebung wurden deutliche Alkoholisierungsmerkmale beim rumänischen Lenker wahrgenommen und ein positiver Alkoholvortest und im Anschluss ein Alkoholtest mit einem Atemluftalkoholgehalt von 1,17 mg/l durchgeführt.Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und das Fahrzeug abgestellt. Dieses wurde von Mitarbeitern der Firma abgeholt. Die Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Zell am See wurde erstattet. Es wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.