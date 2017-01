Saalfelden: Vize-Bürgermeisterin Pfatschbacher zieht sich vorübergehend aus der Gemeindepolitik zurück

27.01.2017, 16:14 Uhr



Stadtrat Reichkendler springt ein



Rückkehr von Sarah Hirschbichler

Die Beschlussfassung erfolgt am 30. Jänner 2017

Als Vizebürgermeister folgt Stadtrat Gerhard Reichkendler. Er ist 62 Jahre alt und bekleidet seit 2009 das Amt des Bau- und Raumordnungsstadtrates. Weiters in den Gemeindevorstand zieht der 47-jährige Gernot Aigner ein. Er übernimmt die Kulturagenden, ist seit 2014 Gemeindevertreter und auch Fraktionsvorsitzender der SPÖ in Saalfelden.Als neue Gemeindevertreterin rückt Sarah Hirschbichler nach. Hirschbichler ist 26 Jahre alt und Radiologietechnologin. Sie war bereits in den Jahren 2013 und 2014 Gemeindevertreterin in Saalfelden.Pfatschbacher abschließend: „Die Ausübung eines Gemeindemandates ist mit viel Verantwortung verbunden. Ich freue mich, dass so kompetente und engagierte Persönlichkeiten nun diese Ämter übernehmen werden." Die Beschlüsse der personellen Nachbesetzung werden in der Gemeindevertretungssitzung am 30. Jänner 2017 gefasst.