Die Krimmler Wasserfälle - Ein unvergessliches Naturschauspiel - Viele Fotos

26.08.2016, 18:37 Uhr

Alle Jahre organisieren wir ein Verwandtentreffen an dem ca. 45 Personen teilnehmen.Heuer war ich an für die Organisation an der Reihe. Natürlich ging es in meine Heimat, in den Pinzgau. Organisiert wir immer alles, von Termin, Unterkunft, Ausflügen, also das gesamte Programm.Ein Programmpunkt führte uns zu den Krimmler Wasserfällen, welche über die drei Fallstufen mit einer gesamten Fallhöhe von 380 m ein unfassbares Naturschauspiel bieten. Die Krimmler Wasserfälle sind die größten Europas und die fünftgrößten der Welt, wobei durchschnittlich 5 – 6 m³ Wasser pro Sekunde ins Tal rauschen.

Ein Teil der Gruppe blieb am Fuße des untersten Wasserfalles. Eine weitere Gruppe blieb nach der ersten Rast im Gasthof Schönangerl direkt zwischen mittlerem und obersten Wasserfall. Belohnt wurden wir im Gasthof Schönangerl auch mit dem wunderbaren Panoramablick ins Salzachtal. Übrigens, wie bestellt gab es für unsere Verwandten aus Deutschland einen „Weißbiertag“.Der harte Kern, ließ es sich nicht nehmen bis zum obersten Wasserfall weiter zu wandern. Darunter auch unser Junior „Julian“. Natürlich wurde er auch immer wieder mal getragen ;-).Nachdem dann alle wieder gestärkt waren ging es am Nachmittag zurück ins Hotel.Eine weitere Möglichkeit die herrlichsten Aussichtsplätze entlang der Krimmler Wasserfälle zu bewundern bietet der „WASSERFALL PANORAMABUS“. Mit diesem Bus erreicht man vom untersten Wasserfall über das Gasthof Schönangerl bis zum obersten und mächtigsten Fall ganz bequem die herrlichsten Aussichtsplätze.