2 Titel für Pinzgauer Weitschützen

22.01.2017, 15:54 Uhr

2 Titel gehen in den Pinzgau

Den Titel des Staatsmeisters konnte wie auch schon im Vorjahr der St. Johanner Bernhard Patschg erfolgreich verteidigen.Gleich zu Beginn sicherte sich der für den EV Mühlbach startende Martin Stockmaier den Junioren U23 Titel u. holte sich somit auch einen Startplatz im U23 National Team für die beforstehenden Europameisterschaften in Neuenstadt (D).Bei der im Anschluss durchgeführten Bundesliga Meisterschaft zeigten sich die drei Mittersiller Mario Innerhofer Mario, Manuel Wildhölzl Manuel und Alex Sommerer in Top Form, und sicherten sich auf der äußerst schwierig zu bespielenden Weitenbahn 2 Medaillen (1.Sommerer Alex, 2.Wildhölzl Manuel, 4. Innerhofer Mario) und stiegen in die Staatsliga auf.

Im Staatsliga Finale das gleichzeitig als letzter Qualifikationsbewerb zur EM gewertet wird , landete Innerhofer M. auf dem 5. Rang, Sommerer A. 6. Rang u. Wildhölzl M. 7. Rang. Somit konnte sich Sommerer Alex nach Punkte Gleichstand mit Innerhofer M. für die Anfang Februar stattfindende Europameisterschaft qualifizieren. Auch der ebenfalls für den EV Mittersill startende Sommerer Sebastian der an den Österreichischen Meisterschaften wegen Krankheit nicht teilnehmen konnte hat sich schon im Vorfeld für das U16 National Team qualifiziert.