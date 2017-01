2.TER UND 3.TER PLATZ BEIM LANDESLIGA DAMEN U. HERREN-TURNIER IN ZELL AM SEE 2017

18.01.2017, 07:36 Uhr

Herren:

Volleyboi Zell am See, VC Mühlbach u. Schwarzach traten dabei sowohl bei den Herren als auch bei den Damen an, wobei Volleyboi Zell am See bei den Herren und VC Mühlbach bei den Damen erstmals in der 2.ten Landesliga antraten.Das junge Team von Volleyboi Zell am See zeigte gleich im Debütspiel gegen das Team „I Na Du“ aus Salzburg eine ausgezeichnete Leistung. Trotz div. Zwischenführungen musste das Spiel leider in 2:0 Sätzen abgegeben werden.Im Derby gegen Schwarzach konnte Volleyball Zell am See an die starke Leistung vom ersten Spiel anschließen und besiegte Schwarzach klar in 2:0 Sätzen.VC Mühlbach spielte in Ihrem ersten Spiel gegen die Toro Juniors aus Salzburg. VC Mühlbach konnte sich für die Niederlage beim Schwarzacherturnier im Dezember revanchieren und siegte klar in 2:0 Sätzen.Da SV Schwarzach gegen I Na Du aus Salzburg ebenfalls klar verloren hatte, gingen Sie überraschend als Turnierletzter vom Feld.Volleyboi Zell am See belegte nach einem klaren 2:0 Sieg gegen die Toro Juniors den hervorragenden 3.ten Platz.In einem spannenden Finale setzte sich I Na Du aus Salzburg gegen VC Mühlbach knapp in 2:1 Sätzen durch und sicherten sich dadurch den verdienten Turniersieg bei den Herren.In der Gesamtwertung führt nun I Na du die Tabelle (vgl. Tabelle 3) an.

Damen:

Das Team von Volleyboi Zell am See spielte gleich im ersten Spiel gegen den alt bekannten Gegner SG TVO/UVC (Oberndorf/Lamprechtshausen). Die bisherigen 2 Begegnungen entschied 1 mal Volleyboi Zell am See und 1 mal SG TVO/UVC für sich. Die Ausgeglichenheit der beiden Teams führte zu dem schon fast erwarteten 3-Satz-Krimi. Volleyboi Zell am See startete allerdings im 3.ten Satz durch eine Servicereihe von Viki Gruber mit einer 9:0 Zwischenführung und siegte anschließend klar in diesem Entscheidungssatz.VC Mühlbach spielte in Ihrem ersten Spiel in der 2.Landesliga gegen die Nachwuchsmannschaft von Union Woerle Henndorf klar in 2:0 Sätzen. Auch im zweiten Spiel gegen den SV Kia Schwarzach ließen die Oberpinzgauermädls nichts anbrennen und zogen so souverän ins Finale ein.Union Woerle Henndorf siegte gegen Schwarzach überraschend in 2:0 Sätzen. Mit diesem Sieg sicherten Sie sich den Einzug ins kleine Finale. Im kleinen Finale wartete mit SG TVO/UVC ein alt bekannter Gegner. SG TVO/UVC siegte schlussendlich in 2:0 Sätzen und belegte somit Platz 3.Im Finale erwischte Volleyboi Zell am See ab Mitte des ersten Satzes einen rabenschwarzen Tag und verlor klar in 0:2 Sätzen gegen VC Mühlbach. VC Mühlbach sicherte sich dadurch den verdienten Turniersieg bei den Damen.In der Gesamtwertung führen nun die Damen von Volleyboi Zell am See wieder die Tabelle (vgl. Tabelle 6) an.