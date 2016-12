3:4 n.V. – Knappe Niederlage der Zeller Eisbären

11.12.2016, 10:23 Uhr

Letzten Donnerstag trafen die EK Zeller Eisbären in der 20.Runde der SKY ALPS HOCKEY LEAGUE zu Hause auf den HC Fassa Falcons. Kommentar von Markus Pöck

ZELL AM SEE. Traumhaft starteten die Pinzgauer in das erste Drittel an diesem Abend. Nach nur 51 Sekunden war es Markus Pöck, der nach Vorlage von Schwab und Kramer zum viel umjubelten 1:0 für die Zeller Eisbären traf. Die Zeller taten viel, um die Führung weiter auszubauen, mussten dann aber in der 18 Spielminute den Ausgleich der Gäste hinnehmen, kurz bevor dann Della Rovere für die Gäste den Führungstreffer erzielte.

Im zweiten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch der beiden Mannschaften, dessen Torchancen aber nicht belohnt wurden. Lediglich in der 26. Spielminute gelang es Zells Kapitän Franz Wilfan den Puck im Tor der Gäste zu versenken, um so die Partie wieder zu egalisieren.Im letzten Spielabschnitt sahen die über 800 Zuseher in der Zeller Eisbärenarena eine zerfahrene Partie, in der die Zeller zwar mehr Torchancen hatten, jedoch immer am Goalie der Gäste scheiterten. Die Zeller Eisbären konnten zwar zu Beginn des dritten Drittels den erneuten Führungstreffer erzielen, mussten dann aber, zwei Minuten vor dem Ertönen der Schlusssirene, den erneuten Gegentreffer der Gäste verkraften. Mit einem 3:3 ging es in die Overtime.In der Verlängerung waren es dann die Gäste die mehr Glück hatten und in der 62. Spielminute den 3:4 Siegestreffer durch Walker erzielten.Dazu Doppelpack Markus Pöck: "Wir haben leider als bessere Mannschaft verloren, haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben. Wir haben zu viele Powerplays und Torchancen ungenützt gelassen. Daran müssen wir arbeiten".