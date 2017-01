Das Motorsport-Comeback von Hotelier Alexander Strobl vom Brandlhof

25.01.2017, 10:42 Uhr

Arctic Lapland Rally vom 26. bis 28. Jänner

Vom 26. bis 28. Jänner 2017 nimmt der frühere Auto-Rennfahrer Alexander Strobl an der finnischen „Arctic Lapland Rally“ teil. Mit seiner Co-Pilotin Cathy Schmidt in sitz er wieder in seinem Ford Escort RS Cosworth, mit dem die beiden schon vor knapp 20 Jahren gemeinsam Punkte in der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft eingefahren haben.

Zwei Proberennen in Österreich

Mit ihrer langjährigen Erfahrung und zwei Proberennen in Österreich fühlen sich beide bereit für das 850 Kilometer lange Rennen durch das Lappland. Die schwierigen Konditionen, wie die häufige Dunkelheit, Glatteis, die extrem schnellen Kurven und Sprünge sind herausfordernd, jedoch sind sie kein Neuland für Alexander Strobl: „Ich bin jedes Jahr in Finnland, um dort auf den Snow Rally Rings das Fahren auf gefrorenen Seen zu genießen.“