29.01.2017, 09:09 Uhr

Der FC Zell am See kann mit Arnold Benedek vom UFC Maria Alm einen erfahrenen Spieler verpflichten.

Der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler, der bereits in der Frühjahrsaison 2012 den Dress des FC Zell am See überstreifte, spielte unter anderem beim FC Pinzgau Saalfelden in der Regionalliga West sowie beim SV Wals-Grünau. Zuletzt war Arnold Benedek in der 1. Landesliga beim UFC Maria Alm engagiert.