EC Niedernsill Islanders mit 8. Sieg im 8. Spiel

06.02.2017, 09:33 Uhr

Zell am See: Eishalle |

EC Niedernsill Islanders - EC Rams Oberndorf 5:1 (1:0; 1:1; 3:0)

Tore ECN: Patrick Koller (2), Lukas Voglreiter (1. Karrieretreffer), Rene Winding, Thomas WeitgasserAm Sonntag, den 05. Februar, kam es zum erwartet schweren Spiel der Islanders gegen die Rams.Beide Mannschaften waren stark aufgestellt und schenkten sich von Beginn an nichts.Es dauerte bis zur 11. Minute bis Patrick Koller nach einem gravierenden Torhüterfehler mit einem Shorthander (Unterzahltor) auf 1:0 für die Islanders stellen konnte.

Danach ging es weiter hin und her, aber auf Grund der Torhüterleistungen und schlechter Chancenverwertung blieb es bis zur 27. Minute beim 1:0.Eben in dieser Minute konnte Lukas Voglreiter mit seinem ersten Karrieretor und gleichzeitig dem Game-Winner auf 2:0 stellen.In der Minute 29. konnten die Rams durch Dürager Bernhard nach Zuspiel von Stefan Lindenthal im Powerplay auf 2:1 verkürzen.Die Rams warfen alles nach vorne und kamen auch zu guten Chancen aber in der 47. Minute war es Patrick Koller mit seinem 2. Tor der zum 3:1 einschießen konnte.Rene Winding konnte in der 52. Minute zum erlösenden 4:1 einschießen nach einem sehenswerten Alleingang.Das 5:1 durch Thomas Weitgasser in der 59. Minute besiegelte endgültig den 8. Sieg im 8. Spiel für die EC Niedernsill Islanders.Somit haben die Niedernsiller alles gemacht und die Meisterschaft wird wohl in den zwei Derbies gegen die Saalfeldner Eisfüchse entschieden.Alle weiteren Mannschaften sind schon aus dem Titelrennen, somit geht der 1. Platz auf jeden Fall in den Pinzgau.