EC Niedernsill Islanders mit dem 7. Streich

31.01.2017, 09:13 Uhr

Zell am See: Eishalle | Samstag, 28.01.2017Im Spiel erster gegen letzter in der Liga konnte der EC Niedernsill seiner Favoritenrolle gerecht werden.Gleich in der 2. Spielminute konnte Thomas Weitgasser nach schönem Zuspiel von Ruud Gorris zum 1:0 einschießen.

In der 6. Minute stellt Markus Egger nach Pass von Andreas Hainzer auf 2:0.Schön herausgespielt wurde der 3. Treffer für die Islanders durch Thomas Grössig, nach Vorlage durch Thomas Vorreiter (mit seinem ersten Scorerpunkt) und Thomas Weitgasser.In Minute 14. konnte Rene Winding auf 4:0 erhöhen.Und auch das 5:0 konnte noch im ersten Drittel durch Peter Mayr nach sehenswertem Alleingang und Abschluss mittels "Bauerntrick" erzielt werden.Im zweiten Drittel konnten die Niedernsiller in Minute 25 durch Rene Winding und in Minute 27 durch Thomas Weitgasser zwei Short-Handed Goals (Unterzahltore) in Folge erzielen.Das 8:0 erzielte Alexander Weitgasser in Überzahl nach Vorlage durch Peter Mayr in Minute 31.In Minute 35. war es erneut Alexander Weitgasser, der trotz doppelter Unterzahl (3 gegen 5), ein Tor erzielen konnte zum 9:0.Rene Winding konnte mit seinem Hattrick in der 50. Minute auf 10:0 stellen.Gratulation auch an Tobias Hartl zu seinem Shutout.Am Sonntag, den 05.02.2017 um 20:00 Uhr spielen die EC Niedernsill Islanders gegen die EC Oberndorf Rams.