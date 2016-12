EC Niedernsill kauft erstmalig eine Eismaschine

19.12.2016, 08:33 Uhr

Mit Unterstützung der Gemeinde Niedernsill im Dezember 2016 wurde eine professionelle Eismaschine gekauft.Mit der Eismaschine kann sowohl eine deutlich bessere Eisqualität erzielt, als auch der Eislaufbetrieb verlängert werden. Der Eislaufplatz kann somit besser für den Eishockeynachwuchs des ECN, der vom Nachwuchstrainer Scherer Hans-Peter betreut wird, genutzt werden. Aber auch der Publikumslauf egal ob Einheimische, Touristen oder die Schüler der Volksschule Niedernsill können von der verbesserten Eisqualität am Platz profitieren.

Ein besonderer Dank gilt unserem Bürgermeister Günther Brennsteiner für die Unterstützung und natürlich auch den Mitarbeitern des Niedernsiller Bauhofs, welche uns bei allen anfallenden Arbeiten (Schneeräumung, usw.) immer tatkräftig unterstützen.Helmut Mayer, Präsident des Salzburger Eishockeyverband, sagte bei der Einweihung der Eisbearbeitungsmaschine: „Ich bin sehr froh das der ECN, mit dieser Investition, einen wichtigen Impuls für den Eishockeysport in der Region setzt“.Du wolltest schon immer mal den schnellsten Mannschaftssport der Welt ausprobieren? Dann bist du bei uns genau richtig! Nähere Informationen erhältst du beim Nachwuchstrainer Scherer Hans-Peter unter 0664/2355127, per Mail an ec.niedernsill@sbg.at oder werde Fan auf Facebook