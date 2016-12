Ein erfolgreiches Jahr für den USC Neukirchen

19.12.2016, 11:32 Uhr

Mir ist es gelungen in dieser Zeit, das mit Sicherheit beste Trainerteam für den USC zu verpflichten. Bereits früh begannen wir mit unzähligen Gesprächen und Ideen, die Planung für die Saison 2016/17. Eins war gleich klar, alle zum Zeitpunkt aktiven dürfen jetzt nicht ans Aufhören denken und so kam es auch!!Entscheidend für diese bis jetzt sehr gelungene Meisterschaft ist eine Mannschaft die unwahrscheinlichen Teamgeist hat, die stets fleißig trainiert und sich immer verbessern will, extrem bodenständig ist und immer nur von einer Woche zur nächsten schaut. Die Trainer sind zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft und bieten den Jungs auch ein sehr gutes und abwechslungsreiches Training. Erwähnt gehören auch unsere Fans, die nicht nur zu Hause immer sehr zahlreich kommen sondern uns auch bei den Auswärtsspielen unglaublich unterstützen. DANKE!

Alles in allem ist mal sehr positiv in Neukirchen, wir werden uns jetzt sicher nicht auf den Lorbeeren ausruhen wie man so schön sagt, sondern bereiten uns ab 23.1.2017 wieder intensiv auf das Frühjahr vorbereiten.