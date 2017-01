Ein schönes Jubiläum: 40 Jahre Billardverein Taxenbach

26.01.2017, 09:10 Uhr

Der erfolgreiche Billardverein Taxenbach gehört österreichweit zu den ältesten seiner Art.

Obmannschaft: Guido Gassner folgte auf Ernst Hofer

TAXENBACH (vor). Im Vorjahr konnte das 40-Jahr-Jubiläum mit einem 8-Ball-Doppelturnier, das Patrick Reiter und Geri Schwab für sich entschieden, gefeiert werden. Der traditionsreiche Verein, der einst in der Landesliga mit Urgesteinen wie Hermann Landauer oder Jürgen Altacher durchstartete, hat aktuell 21 Mitglieder."Ich hätte nie gedacht, dass wir es so weit bringen, wir haben uns immer mehr gesteigert", meint Neo-Obmann Guido Gassner, der im vergangenen Jahr den Klub von Langzeitobmann Ernst Hofer übernommen hatte. In der Saison 2010/11 wurde der Verein Meister in der 2. Liga und schaffte den Sprung in die Bundesliga. Nach vielen Ab- bzw. Aufstiegen ist man in der aktuellen Saison in der Regionalliga West gelandet.

"Wir nehmen es immer, wie es kommt"

Gassner: "Wir haben uns nicht beirren lassen und nehmen es immer, wie es kommt." Heuer ist man aber sehr erfolgreich unterwegs. Taxenbach liegt in der Tabelle mit fünf Punkten voran. Beim Ligafinale im Mai, bei dem um den Meister gespielt wird, wird sich entscheiden, ob Taxenbach wieder in die Bundesliga aufsteigt.