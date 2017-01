Eisbären: AUTOGRAMMSTUNDE IM LAGERHAUS BRUCK

, Bruck an der Großglocknerstraße AT

Lagerhaus , Bruck an der Großglocknerstraße AT

Autogrammstunde im Lagerhaus Bruck an der Glocknerstrasse! Am kommenden Freitag, den 20. Februar 2017 findet zwischen 15:00 und 16:30 Uhr eine Autogrammstunde mit den Zeller Eisbären statt! Kommt vorbei, holt euch eure Unterschriften und nutzt die Zeit eure Eisbären näher kennen zu lernen



Autogrammstunde der Zeller Eisbären:

Wann: Freitag, 20. Februar 2017

Wo: Lagerhaus Bruck an der Glocknerstrasse Uhrzeit: 15:00 bis 16:30 Uhr



Die Eisbären und das Team des Lagerhaus Bruck an der Glocknerstrasse freuen sich auf euren Besuch!