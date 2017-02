EK Zeller Eisbären: Ladies Night gegen Neumarkt

, Zell am See AT

Zeller Eisstadion , Zell am See AT

Dazu ein viersprachiges und dazu noch witziges Einladungs-Video von einem Eishockey-Quartett

Es ist wieder LADIES NIGHT in der Eisbärenarena Zell am See! Wir laden alle Damen zum Sky Alps Hockey League Qualifikationsrunden Duell gegen die Wild Goose aus Neumarkt ein. Ruft Eure Freundinnen zusammen und kommt in die Halle, die Jungs am Eis freuen sich auf Euch!



Sky Alps Hockey League LADIES NIGHT:

EK Zeller Eisbären vs. HC Neumarkt RIWEGA Donnerstag, 16. Februar 2017, 19.30 Uhr, Eisbärenarena Zell am See