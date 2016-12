Erfolgreicher Saisonstart für Bernhard Binderitsch/SC Zell am See und Verletzung

11.12.2016, 09:42 Uhr

Drei Tage nach den Rennen auf der Resterhöhe zog sich Bernhard eine Knieverletzung zu und darf voraussichtlich erst Mitte Jänner mit dem Training beginnen. Somit fällt er voraussichtlich bei den beiden Europacup-Slaloms am 11.+12.1.2017 in Zell am See aus.