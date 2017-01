Europacup-Rennen in Zell am See

Am 11. und 12. Jänner 2017: EC-Nachtslalom und Slalom auf der Schmitten

Am 11. und 12. Jänner macht der alpine Europacup auf der Schmitten Station. Die Schmitten Nightslope macht es möglich, einen Europacup-Nachtslalom mitten in der Stadt zu veranstalten. Der Nachtslalom in Zell am See ist einer der wenigen Nightevents in der diesjährigen Herren Europacup-Saison und bietet den Rennläufern die tolle Gelegenheit Wettkampferfahrung bei Flutlichtatmosphäre zu sammeln. Mit ausgezeichneten Pistenverhältnissen und einer Top-Organisation wollen sich die Veranstalter im alpinen Skizirkus profilieren und mit der Durchführung internationaler Rennen in Zell am See neue Höhepunkte bieten. Nach dem Slalom am Mittwochabend, geht es mit dem einem weiteren Slalom am Sonntag weiter. Alle Ski-Fans können die Rennen auf der Tribüne im Zielbereich bei der Ebenbergbahn LIVE miterleben!

Lange Renntradition in Zell am See Skirennen haben in Zell am See eine lange Tradition, bereits in den 1970er Jahren wurden Europacup- und auch Weltcup-Rennen durchgeführt. 1973 gewann Annemarie Moser-Pröll die legendäre Damen-Abfahrt auf der Standardabfahrt. Weitere Weltcup-Rennen folgten in den Jahren 1976 bis 1979.

Schmitten Nightslope Das HighLIGHT der Schmitten, die Nightslope ist auch heuer wieder für Nacht(ski)schwärmer geöffnet. Skifahren unter den Sternen ist ein wahres Erlebnis - und das bei besten Bedingungen. Im Gegensatz zu anderen Nachtpisten wird die Nightslope immer frisch präpariert, somit sind beste Pistenverhältnisse gewährleistet. Die Nightslope ist jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag von 18.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.