Fußball im Pinzgau: FC Pinzgau Juniors besiegen Mittersill mit 3:2

02.10.2016, 16:04 Uhr

"Am Anfang haben wir sehr gut gespielt. Ab der 55. Minute sind wir aber sehr geschwommen, da waren wir sehr offen. Da haben wir uns hinten rein drücken lassen. Das darf uns einfach nicht passieren"."Wir haben nach dem 3:0 nicht weitergespielt. Die Bälle wurden nur hoch hinein geschlagen. Da darfst normalerweise nichts mehr zulassen. Der Gegner hatte es uns zu leicht gemacht, dann haben wir durch zwei Fehler den Gegner wieder scharf gemacht. Aber die letzten Partien hat die Mannschaft gut gespielt. Die Tendenz geht klar nach oben"."Es ist zurzeit nicht leicht, wenn du in der Tabelle hinten stehst, dann ist es ganz schwierig. Dann haben wir uns die Tore fast selber geschossen. Man darf auch nicht vergessen, dass in diesem Spiel nur mehr vier Spieler von der letztjährigen Formation dabei waren. Das ist natürlich ein gewaltiger Umbruch, aber im Frühjahr wird es wieder ganz anders ausschauen".