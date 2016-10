Fußball im Pinzgau: FC Pinzgau Saalfelden besiegt Hohenems mit 3:1

02.10.2016, 15:34 Uhr

"Wir haben gut gespielt, haben aber die Chancen in der 1. Hälfte nicht genützt. Bei meinem Tor hatte ich viel Platz und bin durchgegangen. Wir haben sie auch konditionell nieder gelaufen. Ich sehe uns heuer im guten Mittelfeld, das müssen wir aber in den nächsten Spielen auch beweisen"."Wir haben probiert von Anfang an Druck zu machen. Das ist uns auch gut gelungen. Hohenems ist für ihre Konterstärke bekannt, bis auf zwei Chancen haben wir nichts zugelassen. Die Mannschaft hat viel investiert und ist auch belohnt worden".