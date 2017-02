Große Erfolge der Nordischen Skimittelschule!

07.02.2017, 20:51 Uhr

Ihr Klassenkamerad Lucas Rohrmoser holte sich bei den ÖSV–Testrennen in Hippach im Zillertal die Bronzemedaille im Riesentorlauf. Ein weiterer Skimittelschüler, Marco Wörgötter, holte sich die Titel „Tiroler Meister im Spezialsprunglauf“ und „Vizemeister in der Kombination“. Ein Produkt der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Ski Club Kitzbühel.Erfolgsmeldungen gibt es auch von einstigen Absolventen der Schule. Marita Elisabeth Sara Kramer konnte ihren ersten Weltcupeinsatz im Skispringen gleich mit Punkten krönen. Die Klassenkameraden Marc- Luis Rainer und Florian Dagn sicherten sich mit dem österreichischen Team die Goldmedaille bei der Juniorenweltmeisterschaft in Park City. Fabian Müllauer erkämpft sich bei österreichischen Meisterschaften im Biathlon und im Langlauf insgesamt vier Medaillen und Femke Kramer erobert bei der Biathlon ÖM in Windischgarsten die Bronze Medaille im Sprint.Alle Schüler und Lehrer der Nordischen Skimittelschule sind sehr stolz auf ihre Athleten und gratulieren herzlich zu diesen sensationellen Leistungen!