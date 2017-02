08.02.2017, 16:13 Uhr

Impressionen vom 9. Nite Race in Zell am See.

Beim legendären Slalom in der Zeller Fußgänger wurden dem Publikum, spannende Rennen geboten. Skirennsportprominente lieferten sich ein Hundertstelrennen.Für Unterhaltung sorgten die Sumpfkröten mit Julia Buchner und Lukas Pöchl.Von Hans Enn, David Zwilling, Reinfried Herbst, Manfred Pranger, Ernst Riedelsperger, Ingrid Stöckl, Tatjana Meklau, Andreas Wimmreuter, Renate Ecker usw.Mit dabei auch Franz Müllner der sich mit seinen Bigfoot`s durch den Stangenwald, kämpfte.Eine gelungene Veranstaltung.Bild 24: Josef Faistauer