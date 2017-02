11.02.2017, 08:29 Uhr

Jugendskitag der PTS Zell am See

Am 9. Februar 2017 fand der Jugendschitag der PTS Zell am See auf der Glocknerwiese der Schmittenhöhe statt. Trotz schlechter Sicht kamen alle Schüler sturzfrei ins Ziel. Anschließend fand in der Schule die Preisverteilung statt. Die SchülerInnen und die Lehrerschaft möchte sich recht herzlich bei der Schmittenhöhe AG, bei der Schischule Schüttdorf und bei allen Firmen und Privatpersonen, die Preise gespendet haben, bedanken. Es siegten bei den Knaben Bastian Seitinger vor Jakob Schösser und Christoph Bründlinger.

Gefällt mir