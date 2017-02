Nach Overtime – Eisbären sichern sich zwei wichtige Punkte

05.02.2017, 12:27 Uhr

Kommentare und Fotos vom 4:3 Overtime-Sieg

ZELL AM SEE (vor). Zwei Drittel spielten die Eisbären extrem bissig und stark gegen die Sterzing Broncos. Markus Pöck, Alexander Fazokas und Fredrik Widen stellten auf 3:0. Doch die Südtiroler kamen nochmals auf 3:3 heran, ehe Pöck das Siegtor in der Overtime fixierte.