Pinzgauer Talent in der Nordischen Kombination

01.01.2017, 21:18 Uhr

geb.22.September 1999 in Zell am See. Startet für den Skiclub Saalfelden und ist seit 2014 Schüler im Skigymnasium Stams. Marc-Luis ist seit 2016 im ÖSV-B Kader.Sportliche Erfolge:Austriacup Junioren 1. und 2.Rang in Ramsau2 mal Rang 2 in VillachAlpencup: 2. und 6.Rang in SeefeldDurch die guten Platzierungen im Austriacup Junioren und Alpencup bekam er einen Fixplatz Anfang Jänner beim Continental Cup in Norwegen und bei der Junioren WM Anfang Februar in Park City. Wir wünschen Marc-Luis einen guten sportlichen Erfolg bei den Bewerben in Norwegen und bei der Junioren WM in Park City.