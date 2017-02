04.02.2017, 11:00 Uhr

Salzburg hat wieder einen Junioren-Weltmeister

PARK CITY (vor). Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften der Junioren in Park City/Soldier Hollow holte sich Österreich die Goldmedaille im Mannschaftsbewerb der nordischen Kombinierer. Entscheidenden Anteil an dem Erfolg hatte Marc Luis Rainer vom SK Saalfelden. Nach Startläufer S.Mraz (Kärnten) brachte der 17-jährige aus Zell am See Österreich auf der zweiten Runde im Langlauf in Führung, die Kollegen Dagn (irol) und Vermeulen (Steiermark) brachten diese Führung schliesslich mit 9,7 Sekunden Vorsprung auf Frankreich ins Ziel. Nach dem Springen war Österreich an vierter Stelle gelegen. Rainer ist er elfte nordische Junioren-Weltmeister des SLSV, sechs davon sind nordische Kombinierer.

