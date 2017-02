„Schüler von Heute, Weltmeister von Morgen“

04.02.2017, 08:51 Uhr

SalzburgMilch KidsCup und ÖSV Schülertestrennen 2017

Vom 01.-03.02.2017 fanden die ÖSV Schülertestrennen 2017 unter dem Schirm des SalzburgMilch Kids Cup statt. Austragungsort war dieses Jahr Hippach in Tirol. Der WSV Hippach stellte zusammen mit dem Tiroler Skiverband eine ausgezeichnete Infrastruktur für drei herausragende Renntage.Start war der Riesentorlauf am Mittwoch. Hier konnten die Salzburger Skirennläufer auf ganzer Linie überzeugen. Vor allem bei dem Herrennachwuchs freute man sich über herausragende Leistungen.

Ergebnisse Riesentorlauf (Nur Salzburger Athleten Platz 1-5)

1. Viktoria Bürgler (SC Dienten)4. Anna Rauchmann (SC Salzburg)1. Lara Fletzberger (USC Rauris)2. Kathrin Stock (SC Bischofshofen)3. Teresa Fritzenwallner (SC Bischofshofen)2. Victoria Palla (SC Zell am See)5. Maria-Anna Wallinger (SK Annaberg)Schüler U13 männlich:1. Paul Wagner (SC Bischofshofen)4. Elias Elmmer (SC Alpendorf)1. Markus Gruber (SK Saalfelden)5. Johannes Passrugger (SC Raika-Kleinarl)Schüler U15 männlich:1. Lukas Broschek (SK Maria Alm)2. Geihseder Noah (SC Wagrain)3. Lukas Rohrmoser (SK Maria Alm)5. Niklas Skaardal (SK Schlotterer Hallein)Am darauffolgenden Donnerstag fand der Slalombewerb statt. Leider hatte der Salzburger Landes-Skiverband an diesem Tag einige Ausfälle zu beklagen. Dennoch gingen die jungen Rennläufer weiterhin an ihre Grenzen und fuhren sehr respektable Ergebnisse nach Hause.4. Anna Rauchmann (SC Salzburg)1. Kathrin Stock (SC Bischofshofen)5. Teresa Fritzenwallner (SC Bischofshofen)5. Paul Wagner (SC Bischofshofen)Schüler U14 männlich:2. Markus Gruber (SK Saalfelden)4. Johannes Passrugger (SC Raika Kleinarl)2. Niklas Skaardal (SK Schlotterer Hallein)3. Noah Geihseder (SC Wagrain)Der letzte Renntag wartete mit einem mehr als spannenden Parallelslalom auf. In zwei Durchgängen sah man deutlich, dass die Salzburger Nachwuchsrennelite ihre Flagge ganz oben halten. Erstaunlich anzusehen war das Können aller teilnehmenden Athleten aus allen Bundesländern allemal.2. Viktoria Bürgler (SC Dienten)1. Kathrin Stock (SC Bischofshofen)Schüler U13 männlich:1. Paul Wagner (SC Bischofshofen)5. Niklas Skaardal (SK Schlotterer Hallein)1. Johannes Passrugger (SC Raika Kleinarl)4. Christoph Mittersteiner (WSV Dorfgastein)2. Lukas Broschek (SK Maria Alm)3. Noah Geihseder (SC Wagrain)4. Lukas Passrugger (SC Raika Kleinarl)So gingen drei außergewöhnliche Renntage zu Ende. Aus Salzburger Sicht ein voller Erfolg. Sicherlich werden wir einige der Nachwuchstalente bald ganz oben an der Weltspitze sehen. Die Zeichen dafür sind gesetzt.