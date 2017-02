Silber-Medaille für Bernhard Binderitsch bei der Winter Universiade in Kasachstan

09.02.2017, 19:57 Uhr

Ein Haarriss im Schienbeinkopf und eine Meniskus – Verletzung zwangen den Pinzgauer davor zu einer zweimonatigen Renn- und Trainingspause. Diese nutzte Bernhard, um an der Universität drei Prüfungen mit Erfolg zu bestehen. Die beiden Studenten der Universität Salzburg können nun top-motiviert bei den Europacup-Slaloms in Zakopane (Polen) an den Start gehen.