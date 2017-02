Ski alpin: Pinzgauer Schulen räumen ab

06.02.2017, 18:43 Uhr

NMS Neukirchen / Grv. und Saalfeldener Schulen erringen Landesmeistertitel

Bei den Landesmeisterschaften der Salzburger Schulen in St. Michael im Lungau sorgten die Mädchen der Neuen Mittelschule Neukirchen / Grv. für eine dicke Überraschung! In der Kategorie Unterstufe weiblich gewann das Team in der Zusammensetzung Wechselberger Anna Maria, Bachmair Sophia, Ehrenreich Franziska, Steiger Lorena und Kerrer Lara überlegen die Wertung und verwies ursprünglich höher eingeschätzte Mannschaften aus den anderen Salzburger Bezirken auf die Ehrenplätze! Betreuer und Landesreferent Martin Probst freute sich riesig mit seiner Truppe über die somit erreichte Qualifikation für die heurigen Bundesmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm, die im März stattfinden.

In der Kategorie Unterstufe männlich erreichte die MMS Zell am See den 2.Platz und in der Oberstufe waren die Saalfeldener nicht zu schlagen: Bei den Mädchen trumpfte das BG/SportRG (Breitenfellner Fernanda, Höll Valentina, Eder Catherine, Rieser Michaela, Theele Clara) auf und bei den Burschen war die HTL (Schmuck Thomas, Waltl Christoph, Preussler Alexander, Breitfuss Gregor) erfolgreich. Beide Schulen werden ebenfalls die Salzburger Farben in Saalbach vertreten.