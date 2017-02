Wikings beim österreichischen Nationalteam

05.02.2017, 15:00 Uhr

Die Zeller Floorballer Damen und Herren waren teilweise beim Österreichischen Nationalteam engagiert.

Während die Damen bei der WM Qualifikation in Celano ihr Glück versuchten, (Spielerinnen Zell: Viktoria Fersterer, Melanie Bernert, Sandra Mayr, Karin Schmiederer, Dana Patsch, Michaela Weinrich), tagte das Herren Nationalteam von Freitag bie Sonntag in Gnas bei einem Trainingslager. Matthias Maczek (S), Florian Maczek (V), David Tillian (S), Nicholas Jauck (GK), Patrick Schwarz (S) und Sigi Sendlhofer (V) wurden von den Teamtrainern einberufen. David Tillian, Florian Maczek und Sigi Sendlhofer mussten leider aus beruflich Gründen absagen.Matthias Maczek, Nicholas Jauck und Patrick Schwarz nahmen an dem fast drei - tägigen Trainingslager im Sportzentrum Gnas teil. Neben harten Trainingseinheiten standen auch interne Spiele am Programm.

Matthias Maczek zum Wochenende:

"Wir hatten am Freitag Abend noch ein Training, am Samstag standen drei weitere Einheiten am Programm, und am Sonntag noch eine Einheit zum Abschluss.Für mich war es das erste Mal im Herren Team, und ich konnte dort einiges an Erfahrung sammeln. Für uns alle war das Trainingslager eine gute Möglichkeit auf hohem Niveau zu trainieren und spielen, da wir in den nächsten drei Wochen, drei harte Spiele vor uns haben, und dort unbedingt wieder punkten müssen, so der Junge Zeller".