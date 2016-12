Der Bramberger Obstsaft in vieler Munde

13.12.2016, 10:59 Uhr

OrtsGenussWanderung

Heuer bei einer OrtsGenussWanderung wurde ein kurzes Resümee gezogen und alle waren sich einig, das es nicht zu erwarten war, wie sich das damals doch kostenintensive Projekt entwickeln wird. Der gute Obstsaft, das Schulprojekt „Mein Obstbaum“, die Einbindung der regionalen Gewerbetreibenden und des Tourismuses und der Gemeinden.

10.000 Obstbäume

Landschaft prägen

Weiter entwickeln ist wichtig

Was machbar ist

Über 10.000 gepflanzte Obstbäume, die vielen medialen Beiträgen, der Salzburger Volkskulturpreis 2015, das Salzburger Umweltverdienstzeichen 2016 und die Nennung in zahlreichen Publikationen (heuer „So schmeckt Österreich – Pustet Verlag, Handbuch Bio-Obst – Löwenzahn Verlag / Arche Noah und von „Hand gemacht – Karin Buchart und Maria Anna Benedikt im Servus-Verlag) zeigen die Einzigartigkeit dieses Projektes. Tradition und Innovation sind gut miteinander vernetzt.Die Obstbäume prägen die Landschaft und geben einen wirtschaftlichen Nutzen ab.Lebensmittel aus der Region werden sicher immer wichtiger und hier hat das Bramberger Projekt eine kleine Vorreiterrolle eingenommen. Aus dem benachbarten Südtirol, Bayern und aus der Schweiz kommen Firmen um in der neu entwickelten Trocknungsanlage der Allgäuer Firma HARTER Oberflächen- und Umwelttechnik GmbH Trocknungsversuche für Aronia-Beeren, Goji-Beeren, Hanf-Trester, Rote Rüben, Weizengras und einiges mehr testen zu lassen. Bramberg also ein kleines Lebensmittellabor der Alpen.Das Ziel ist es die Landschaft zu pflegen und erhalten, regionale Lebensmittel zum Konsumenten zu bringen, neue Techniken aus zu probieren (obwohl immer der Mensch im Mittelpunkt stehen soll), neue Kooperationspartner und Netzwerke zu finden und bilden und ein weiteres wichtiges Projekt wäre – Arbeitsplätze zu schaffen.Das Bramberger Obstprojekt zeigt auf was regional machbar ist – ein kleines Beispiel in einer globalisierten Welt die nicht zur Ruhe kommt. Ändern können wir nur im Kleinen was, oder glaubt irgendjemand, das einem Großkonzern oder Industriemulti Menschen und unsere Region wichtig sind?