IcoSense mit Industrie 4.0 Lösung

30.11.2016, 15:07 Uhr

Industrie 4.0 steht für die Verschmelzung der IT-Technologien mit Produktionstechnologien. Menschen, Maschinen, Produktionsmittel und Produkte werden in Zukunft direkt miteinander kommunizieren. Schlagwörter sind hier „Digitale Fabrik“ und „Internet der Dinge“. Intelligente Fabriken und intelligente Fertigung werden die gesamte Industrie verändern. Neue Geschäftsmodelle und Verfahrensweisen stehen in den Startlöchern und werden Unmögliches möglich machen. Zukunftsforscher sagen voraus, dass in den nächsten 15 Jahren ca. 50 Prozent aller Arbeitsplätze auf der Erde sich massiv verändern werden. Hauptverantwortlich ist die umfassende und globale Digitalisierung.Eine Vielzahl an Produktionsbetrieben zeigte bei der Tagung konkrete Beispiele spannender Projekte: Maschinen, die untereinander kommunizieren und Informationen über ihren Zustand austauschen und selbständig Warnungen hinausschicken, wenn Wartungsbedarf besteht, oder Logistiksysteme, wo die Pakete untereinander die optimalen Lager- und Transportsequenzen austauschen.Höhepunkt der gelungenen Veranstaltung war eine sogenannte Start-Up Challenge, wo sechs Start-Ups aus Österreich und Südtirol auf der Bühne und vor einer Fachjury ihre Lösungen im Schnelldurchlauf präsentieren konnten. Das Pinzgauer Start-Up IcoSense aus Zell am See war eingeladen, seine IcoSense Link Plattform zu zeigen, mit der eine Echtzeitvisualisierung von laufenden Prozessen in der Fertigung innerhalb von kürzester Zeit ermöglicht werden kann.Text & Fotos: IcoSence