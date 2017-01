Kurze Umbauzeit: Der Spar-Supermarkt in Uttendorf wurde wieder eröffnet

22.01.2017, 19:09 Uhr

Lob für die Kaufmannsfamilie Günther

Dr. Christof Rissbacher, Spar-Geschäftsführer für Salzburg und Tirol: „Die Kaufmannsfamilie Günther in Uttendorf ist seit über 37 Jahren ein treuer Partner. Wir sind sehr stolz, dass mit Tochter Barbara bereits die nächste Generation am Ruder ist und innovative Ideen für unsere Kunden einbringt." Während der Umbauphase blieb der Supermarkt geschlossen. Seit 20. Jänner ist der direkt an der Hauptstraße gelegene und gut erreichbare Nahversorger wieder geöffnet.

Regionale Qualitätsprodukte

Täglich frisch

„Besonders stolz sind wir auf die neue Feinkostabteilung. Neben Fleisch- und Wurstspezialitäten von Tann gibt es auch Käse und Speck von unseren regionalen Bauern“, weiß Spar-Kauffrau Barbara Günther. Die Obst- und Gemüseabteilung wurde ebenfalls erneuert, das Sortiment überarbeitet und zusätzliche Produkte eingeführt. Die Verkaufsfläche bleibt mit übersichtlichen 499 m² gleich. „Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Regionalität“, so Barbara Günther.Das Brot kommt täglich frisch von den Bäckern Steger und Haberl im Ort. Zusätzlich wird in der hauseigenen Backstation mehrmals am Tag aufgebacken. Frische Eier liefert ein Biobauer aus dem benachbarten Mittersill. Für eine große Auswahl an regionalen Milch- und Käseprodukten sorgt die Pinzgauer Molkerei als langjähriger Partner. Die verarbeitete Milch stammt zu hundert Prozent aus Salzburgs Bergen.(Text & Fotos: Spar)