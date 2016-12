Neu und größer: MPreis Leogang

16.12.2016, 14:11 Uhr



Guter Zuspruch

Bereits in den ersten Verkaufstagen wurde der erneuerte Supermarkt sehr gut besucht. Die Kunden sind vom ansprechenden Ambiente im attraktiven Brotfachgeschäft Baguette Café-Bistro und dem neugestalteten Verkaufsraum im MPREIS Leogang begeistert. Auch die zahlreichen Eröffnungsangebote werden gerne in Anspruch genommen.

Baguette Café-Bistro

Vielfalt bei Frischeprodukten

Reichhaltige Auswahl

Öffnungszeiten:

Einen sympathischen Ort der Begegnung mit gemütlichen Sitzplätzen bietet - jetzt neu - das Brotfachgeschäft Baguette Café-Bistro. Modernes Ambiente und gratis WLAN. Angeboten werden Imbisse wie hausgemachte Salate, Snacks, Speisen aus der „Heißen Theke“ und Mittagsmenüs in bester Qualität zum günstigen Preis. Beliebt sind die vielfältigen Frühstücks-Variationen.Rundum modernisiert wurde der gesamte Verkaufsraum, alles erstrahlt in neuem Glanz. Markant sind die attraktiv gestalteten Frischebereiche: Obst- & Gemüse-Abteilung und Feinkost-Bedienungstheke mit umfangreichem Angebot an Käse- und Wurst-Spezialitäten.Bis zu 10.000 Qualitätsprodukte zu günstigen Preisen sind verfügbar und werden nun wesentlich übersichtlicher angeboten. Schwerpunkt liegt in der regionalen Ausrichtung des Angebots. Dazu zählen Lebensmittel der Molkerei Salzburger Land, Woerle, Stiegl, Gasteiner aber auch lokale Produzenten wie Ablinger Wurstwaren und Pinzgau Milch.Mo bis Fr: 7.30 – 19 Uhr, Sa: 7.30 - 18 Uhr· neu: BAGUETTE Café-Bistro mit gemütlichen Sitzplätzen· Mittagsmenüs, Heiße Theke, Frühstück, Snacks· gratis WLAN· viele Lebensmittel aus der lokalen Region· regionale & internationale Wurst- & Käse-Spezialitäten· Bio-Produkte der Marke „BIO vom BERG“· neu: über 500 ALNATURA Bio-Produkte· Vinothek mit sommeliergeprüften QualitätsweinenText: MPreis, Fotos: Kathrin Auer