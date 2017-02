Neukirchner Skitouren-Veranstalter kooperiert mit bayrischen Institutionen

15.02.2017, 10:40 Uhr

Touren und Camps, alles inklusive

Die Dingolfinger sind sozusagen "alte Bekannte" im Oberpinzgau und pflegen seit jeher enge Verbindungen ins Bundesland Salzburg. So besitzt der Verein sogar einen kleinen Anteil an der Wildkogelbahn AG. Entsprehend oft sind die Fahrer in markant-grünen Ski-Anzügen am Wildkogel anzutreffen. Neu ist, dass die Niederbayern nicht nur abseits der Piste der Piste unterwegs sind, sondern zunehmend auch bergauf. Auch beim SC Dingolfing sind immer mehr Wintersportler auf Skitouren unterwegs. Zwar sind die Bedingungen hierfür im Bayerischen Wald und in den bayerischen Alpen ohnehin ideal, aber trotzdem kommen auch die Dingolfinger Tourengeher neuerdings sehr gerne nach Salzburg. Grund dafür ist eine Kooperation, die Vereinspräsident Stephan Kiebler eingefädelt hat: Der SC Dingolfing koopertiert mit dem Tourenanbieter Skitourenwinter.com. GF Hans Peter Kreidl und sein Team bieten dem Skiclub exklusive Camps und Touren in Salzburg an - alles inklusive. 2017 sind drei gemeinsame Camps ausgebucht, 2018 möchte Kreidl auch in den Partner-Regionen Saalfelden-Leogang und Uttendorf-Weißsee Camps und Veranstaltungen anbieten.

Skitouren auch als großes Thema im Radio

Ein nachhaltiger und respektvoller Umgang mit der Natur

Doch auch, wer in Niederbayern das Radio einschaltet, kommt am Skitourengehen kaum vorbei: Der Sender Radio Trausnitz aus Landshut ist der erfolgreichste Lokalsender Bayerns und erreicht täglich rund 90.000 Hörer. Gemeinsam mit dem Skitourenwinter.com veranstalten die Radiomacher vom 17. bis 19. März ein großes Skitouren-Camp. Dieses geht allerdings nicht im Pinzgau, sondern in St. Martin im Lammertal in der Region Dachstein West über die Bühne.„Es geht uns darum, die Menschen für die Schönheit unserer Heimat zu begeistern“, sagt Hans Peter Kreidl. Mit den Kooperationen will er neue Gäste nach Salzburg bringen, ohne dass dafür neue Lifte in die Berge gebaut werden müssen. „Uns geht es um einen respektvollen und nachhaltigen Umgang mit der Natur, das vermitteln wir auch unseren Gästen“.