Piesendorf: Der neue MPREIS Supermarkt mit einem Café-Bistro ist nun eröffnet

10.12.2016, 09:10 Uhr

Modernes Gebäude

Fügenschuh Hrdlovics Architekten, die bereits mehrere Märkte für MPREIS planten, haben für Piesendorf ein energieautarkes und ansprechend gestaltetes Gebäude entworfen. Markant ist die Glasfassade mit mehr als 1.000 Messingrohren, die für eine optimale Beschattung zu jeder Jahreszeit sorgen. Als Baumaterial für den imposanten offenen Dachstuhl wurde unbehandeltes Fichtenholz aus der Region verwendet, verarbeitet von einem Betrieb im Nachbardorf. Der neue Markt bietet viele Parkplätze. Im Vorfeld hat die Gemeinde die verkehrstechnische Situation wesentlich optimiert.

Green Building

Gut für die Umwelt

Baguette Café-Bistro

Qualitativ erstklassiges Brot

Stark regional

Große Vielfalt

Preiswerter Einkauf

Dieses energiesparende Gebäude in Passivhaus-Bauweise kommt ohne Heizung aus. Allein die Nutzung der Abwärme aller Kühlmöbel, mittels Wärme-Rückgewinnung, ist ausreichend. Dadurch kann der Energieverbrauch um 50 Prozent gesenkt werden im Vergleich zu einem herkömmlichen Supermarkt. Pro Jahr werden somit 10.000 Liter Heizöl gespart und die Umwelt wird um 32,5 Tonnen CO2 weniger belastet.Optimaler Kälte- und Wärmeschutz ist gegeben, da die natürliche Hanglage genutzt wurde und rund ein Drittel des Gebäudes im Hang eingebettet ist. 2017 wird am Dach eine Photovoltaik-Anlage errichtet um umweltfreundlich Strom zu erzeugen.Das ist der erste Passivhaus-Supermarkt im Bundesland Salzburg. MPREIS unterstreicht seine Vorreiterrolle beim energiebewussten Bauen mit seinem bereits 6. Markt in energiesparender Passivhaus-Bauweise. Diese seit 2012 vom Unternehmen eingesetzte umweltbewusste Technologie hat sich etabliert und ist heute die neue Generation des Bauens im Lebensmitteleinzelhandel.Eine Neuheit im MPREIS Piesendorf ist das integrierte Brotfachgeschäft BAGUETTE Café-Bistro. Ein sympathischer Ort der Begegnung mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten und gratis WLAN. Angeboten werden Imbisse wie hausgemachte Salate, Snacks, Speisen aus der „Heißen Theke“ und Mittagsmenüs in bester Qualität zum günstigen Preis. Beliebt sind die vielfältigen Frühstücks-Variationen.Überzeugend ist die natürliche Brotqualität - ganz ohne künstliche Zusatzstoffe, Emulgatoren, Farbstoffe - der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk. Gebacken nach dem „Slow-Baking“-Prinzip das Brot nachweislich besonders bekömmlich macht.Die MPREIS Supermärkte überzeugen mit moderner, zeitgeistiger Architektur sowie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Sortiment mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Schwerpunkt liegt in der regionalen Ausrichtung des Angebots. Dazu zählen Lebensmittel der Molkerei Salzburger Land, Woerle, Stiegl, Gasteiner aber auch lokale Produzenten wie Ablinger Wurstwaren und Pinzgau Milch.Ein besonderes Merkmal von MPREIS ist die Sortimentsvielfalt. Das Angebot reicht von sommeliergeprüften Qualitätsweinen in der MPREIS Vinothek, großer Bio-Auswahl mit mehr als 1.000 Bio-Produkten u.a. der beliebten Bio-Marke ALNATURA, regionalem Obst & Gemüse, Wurst- & Käsespezialitäten bis zu natürlich gebackenem Brot der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk. Mit bis zu 10.000 Qualitätsprodukten wird eine reichhaltige Auswahl an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen angeboten.Die Supermärkte von MPREIS sind bekannt für das außergewöhnlich gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders beliebt sind die vielen „1+1 GRATIS-Aktionen“. Zusätzlich gibt es in Piesendorf zahlreiche attraktive Eröffnungs-Aktionen.